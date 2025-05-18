Каждый день в отпуск уходит около 10 000 латвийцев. Но этой весной интерес к отдыху резко упал

Отпуска во многом привязаны к школьным каникулам. Рост на 20-30% выше повседневного показателя наблюдается как в октябре, в неделю осенних каникул, так и в марте, когда у школьников весенние каникулы. Те, кто отдыхает летом, традиционно активизируются во вторую неделю июня и с этого момента число находящихся в отпуске людей растет, достигая кульминации в последние две недели июля. Тогда в день отдыхает примерно в 2,5 раза больше людей, чем в среднем в другой день в году. В свою очередь, с августа начинается спад. Зимний пик длится более короткое время, обычно одну неделю, однако в точке кульминации он может быть даже выше, чем летом.