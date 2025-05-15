Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 15 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня можно, наконец, начать проект, который приходилось откладывать в течение долгого времени. Вы нынче будете наделены просто уникальным по своей остроте чувством меры, поэтому все, что будет сделано вами сегодня - будет сделано наилучшим образом.
Телец
Чем легче вы сегодня будете воспринимать происходящее, тем больше будет вероятность удачного разрешения ваших дел. Философия пофигизма, собственно, всегда была наиболее продуктивной идеологией.
Близнецы
Планируя какие-то дела на сегодняшний день, внесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику. Вам наверняка придется что-то спешно менять.
Рак
Сегодня стоит доверять лишь первому впечатлению. Все остальные будут слишком сильно засорены вашей склонностью домысливать.
Лев
Вы, возможно, хотите добиться успеха и насладиться им быстрее. Но не позволяйте нетерпению становиться вашей проблемой, оно может сильно помешать.
Дева
Вам сегодня предстоит играть роль боксерской груши. Вы умудритесь оказаться между двумя ссорящимися людьми, и получите, соответственно, от обоих.
Весы
Будучи в сомнении не стройте догадок, сегодня не тот день, когда это будет хорошо получаться. Лучше спросить кого-то, кто знает точно, либо вообще ничего не предпринимать, покуда вопрос не выяснится сам собой.
Скорпион
Сегодня вам предстоит день, полный борьбы с непониманием в как рядах близких вам людей так и среди прочих. Возможно, вы его так и не победите.
Стрелец
Сегодня толк будет лишь от усилий созидательного характера, так что, если вам нравится читать нотации и заниматься прочей подобного рода болтологической деятельностью, этот день удовлетворения вам не принесет.
Козерог
Сегодня наибольшее удовольствие будет доставлять потребление внутрь пищи, спиртных напитков и т.д. Побалуйте самое себя - вы это заслужили.
Водолей
Не слишком удачный день для поиска виноватых. Тем более, что ситуация может оказаться на порядок сложнее, чем вы думаете. Постарайтесь не делать резких движений.
Рыбы
Остановитесь, прежде чем пересекать некую черту сегодня. Вы, возможно, слишком вольно распоряжаетесь тем, что имеете, как бы не пришлось об этом пожалеть.