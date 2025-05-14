Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 14 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Если кто-то ожидает, что сегодня вы будете выполнять его распоряжения, то он крупно ошибается. Сегодня вы будете неимоверно упрямы, и скорее заставите весь мир плясать под собственную дудку, чем уступите позиции хоть на йоту.
Телец
Сегодняшний день принесет вам состояние некоторого недоумения. Вы можете перечувствовать все возможные и невозможные эмоции, как по поводу, так и без повода. Запаситесь валерьянкой.
Близнецы
Сегодня вам лучше ограничить время общения с кем бы то ни было до минимума. Особенно это касается родственников. В противном случае, велика вероятность, что вы с ними перессоритесь.
Рак
Сегодняшний день располагает к спонтанным решениям. Они будут гораздо ярче и увлекательнее заранее продуманных действий. Самым лучшим объяснением тому или иному фокусу, вами выкинутому, будет желание развлечься.
Лев
Если сегодня кто-то станет вешать вам на уши лапшу касательно избыточного/недостаточного веса, невнимания к собственному внешнему виду и прочая и прочая - не слушайте этого человека. И уж ни в коем случае не огорчайтесь.
Дева
Сегодня вы сможете с легкостью заработать репутацию ужасающего зануды. Если подобная перспектива вас не радует, приложите все усилия к тому, чтобы пореже раскрывать рот и пошире улыбаться.
Весы
Сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком, и вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штуки обратно.
Скорпион
Сегодня просто будьте собой. В конце концов, вы же совершенно удивительный человек, таких просто больше нет. Отсутствие необходимости поддерживать какой-либо имидж лишь добавит вам привлекательности.
Стрелец
Сегодня вы можете почувствовать себя незаслуженно обиженным, однако прежде, чем заявлять об этом во всеуслышание, подумайте, в чем, собственно, причина этой неприятности. Возможно не стоит сотрясать воздух, и лучше всерьез задуматься над необходимостью коренных изменений в собственной жизни.
Козерог
Сегодня вы рискуете погрязнуть в разборе мелочей и не заметить чего-то поистине замечательно в целом. Остановитесь на минутку и попробуйте осмыслить то, что видите более крупными блоками.
Водолей
Сегодня для обретения душевного комфорта вам нужно будет что-то вроде скандала. Без этого может показаться просто скучно. Постарайтесь все же не претворять в жизнь свои желания.
Рыбы
В тихом омуте обычно водится что-то малопонятное, а потому пугающее. Сегодня таким омутом будете вы. Реакция ваша может оказаться не совсем адекватной, слова, которые вы хотели бы произнести будут сильно отличаться от того, что вы скажете вслух. Вы вообще будете настолько странны, что, возможно, стоило бы переждать это время, не появляясь на людях.