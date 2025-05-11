Капитан сборной Латвии по хоккею Каспар Даугавиньш ездит к маме за капустным супом и любовью

От мамы Каспар научился верить не только в себя, но и в высшие силы: "Мама всегда говорила: если думать о чем-то и верить, силы свыше помогут. Даже перед матчами она всегда желает мне: "Пусть высшие силы будут с тобой!" И это остается в памяти, дает силу. Мама научила меня вере в Бога и способности видеть баланс между свободной волей и высшим руководством — что жизнь — это совместный путь, где нужно брать на себя ответственность, но и уметь довериться".