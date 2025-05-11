Капитан сборной Латвии по хоккею Каспар Даугавиньш ездит к маме за капустным супом и любовью
У каждого — своя история о маме, которая воспитывала, верила, поддерживала. Хоккеист Каспар Даугавиньш вспоминает, как его мама Инга всегда готовила кислый капустный суп — и это блюдо стало важной частью его традиций возвращения домой после игр за границей.
Когда капитану сборной Латвии по хоккею Каспару Даугавиньшу задают вопрос, с чем у него ассоциируется мама Инга, он не углубляется в далекое прошлое и не пускается в философские размышления. Он отвечает быстро, с теплой улыбкой: "Кислый капустный суп. Именно так — вкусное блюдо, которое мама всегда готовила и продолжает готовить. Даже когда я жил и играл за границей, приезжая в Латвию, первым делом ехал к маме домой — на суп. Она всегда знала, когда я прилетаю, и уже ждала. Так это и стало моей традицией возвращения — ехать к маме на суп".
Детские воспоминания о маме у Каспара тесно связаны с хоккеем:
"Родители моих сверстников и мои проводили много времени на работе, чтобы мы, дети, могли двигаться к своим мечтам. Нас объединял хоккей. Первые турниры, поездки на автобусе по странам Европы... Мама, когда могла, всегда ездила с нами. Не все родители имели такую возможность, но она старалась быть рядом. Те мамы, что сопровождали команду, становились "мамами команды" — одна кормила, другая оберегала, все вместе заботились о нас, как о своих детях".
Каспар задумывается о детстве и о том, в какой хорошей среде он рос:
"Если у одного ребенка была мама дома, она кормила всех детей во дворе. Это было чувство общности, которое сегодня, кажется, встречается все реже. А тогда... каждый ребенок был как бы ребенком всех родителей".
От мамы Каспар научился верить не только в себя, но и в высшие силы: "Мама всегда говорила: если думать о чем-то и верить, силы свыше помогут. Даже перед матчами она всегда желает мне: "Пусть высшие силы будут с тобой!" И это остается в памяти, дает силу. Мама научила меня вере в Бога и способности видеть баланс между свободной волей и высшим руководством — что жизнь — это совместный путь, где нужно брать на себя ответственность, но и уметь довериться".