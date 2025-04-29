Они испортят вам вечеринку: худшие посетители мероприятий по знаку зодиака

Обиделся — и ушел в слезах

"Почему вы не сказали мне, что будет мой бывший?", "Почему не было музыки из 2000-х?" — Рак может обидеться на что угодно. А после уйти по-английски или рыдать на кухне, обвиняя всех в бессердечии. Будьте нежны… или просто не зовите.