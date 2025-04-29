Они испортят вам вечеринку: худшие посетители мероприятий по знаку зодиака
Вы мечтали о незабываемом празднике — и он таким стал. Но не по той причине. Все шло по плану, пока среди гостей не проявились… они. Вроде бы милые в жизни, но на вечеринках — катастрофа. Астрология подскажет, кто из знаков зодиака способен превратить праздник в комедию ошибок (или в социальный апокалипсис).
♈ Овен
Король драмы и случайных драк
Овен не приходит — он врывается. С громким "где музыка?!" и неудержимым желанием перетанцевать всех. Легко может начать спор, "случайно" разбить бокал или устроить соревнование, которое закончится синяками. Весело? Да. Безопасно? Не факт.
♉ Телец
Он ест все — и уходит спать
Телец приходит ради еды. Он первым осмотрит фуршет, выберет лучшее и расположится ближе к столу. Если блюда не дотягивают до его стандартов — жалобы будут звучать громче музыки. А через пару часов вы найдете его дремлющим на диване с тарелкой в руке.
♋ Рак
Обиделся — и ушел в слезах
"Почему вы не сказали мне, что будет мой бывший?", "Почему не было музыки из 2000-х?" — Рак может обидеться на что угодно. А после уйти по-английски или рыдать на кухне, обвиняя всех в бессердечии. Будьте нежны… или просто не зовите.
♓ Рыбы
Выпьют чуть больше — и станут трагедией
Сначала Рыбы милы и нежны, как котики. Потом немного выпивают — и превращаются в ходячую мелодраму. Обнимашки, слезы, признания, воспоминания. Их или уносят домой, или долго утешают. Им ведь просто нужно немного любви… и воды.