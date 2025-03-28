ФОТО: с улыбками и цветами люди шли в Национальный театр на премьеру концерта "Идет как по маслу"

В аннотации постановки говорится: «Ни для кого не секрет, что и в этом году Латвии предстоит преодолеть немало вызовов — нужны огромные средства на оборону, при этом надо как-то спасти Rail Baltica и airBaltic, наладить здравоохранение, поддержать образование, сдвинуть с мертвой точки демографию, раскачать экономику, замотивировать молодежь и приласкать пенсионеров… Так легко смеяться над политиками и чиновниками, которые что-то делают — но не получается! Чем больше делают, тем хуже выходит. Хотя движение есть! Стремительное! Вот только, к сожалению, не в ту сторону... А что, если мы встанем на их место? Ведь у нас точно есть решения! Правда? Ну что ж — рискнем?!»