Премьера концерта "Идет как по маслу" в Латвийском Национальном театре (27.03.25)
27 марта на Большой сцене Латвийского Национального театра состоялась премьера праздничного концерта ко Дню театра - "Идет как по маслу" ...
ФОТО: с улыбками и цветами люди шли в Национальный театр на премьеру концерта "Идет как по маслу"
В четверг, 27 марта, на Большой сцене Латвийского Национального театра состоялась премьера праздничного концерта ко Дню театра — "Идет как по маслу" ("Iet kā smērēts") в постановке режиссера Мартиньша Эглиенса.
В аннотации постановки говорится: «Ни для кого не секрет, что и в этом году Латвии предстоит преодолеть немало вызовов — нужны огромные средства на оборону, при этом надо как-то спасти Rail Baltica и airBaltic, наладить здравоохранение, поддержать образование, сдвинуть с мертвой точки демографию, раскачать экономику, замотивировать молодежь и приласкать пенсионеров… Так легко смеяться над политиками и чиновниками, которые что-то делают — но не получается! Чем больше делают, тем хуже выходит. Хотя движение есть! Стремительное! Вот только, к сожалению, не в ту сторону... А что, если мы встанем на их место? Ведь у нас точно есть решения! Правда? Ну что ж — рискнем?!»
Режиссер Мартиньш Эглиенс о постановке: «Я уверен, что сегодня многие из нас злы из-за многих вещей. Многое вызывает непонимание и возмущение. Но... (и это я знаю по собственному опыту) на все можно взглянуть с юмором. Это помогает! Легче дышится, когда проблема названа вслух, показана в ином свете — и вдруг решается сама собой. Это нелогично, но так бывает. Может, и сама жизнь не особо логична. А значит — интересна!»
Сценаристка Марта Элина Мартинсоне добавляет: «Политическая сатира и комедия, основанная на актуальных событиях, помогает людям справляться с болью и тревогой. Сейчас непростое, полное неуверенности время, и велик соблазн сдаться — погрузиться в злость, печаль и апатию. Но смех — это ключ, который помогает справляться со страхами и неудовлетворенностью».
Творческая команда спектакля:
- Режиссер и соавтор сценария: Мартиньш Эглиенс
- Автор сценария: Марта Элина Мартинсоне
- Сценограф: Мартиньш Вилкарсис
- Художник по костюмам: Лиене Ролштейна
- Хореограф: Инга Красовска
- Музыкальное оформление: Александр Томас Матьюссон
- Видео: Том Зельгис
- Свет: Оскар Паулиньш