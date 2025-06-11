В Юрмале пройдет феноменальное трибьют-шоу Pink Floyd
фото: пресс-фото
9 июля 2025 года в Юрмале выступит известное трибьют-шоу UK Pink Floyd Experience с концертом, посвященным 50-летию культового альбома Wish You Were Here легендарной группы Pink Floyd.
Афиша Латвии

В Юрмале пройдет феноменальное трибьют-шоу Pink Floyd

Отдел культуры

Otkrito.lv

9 июля 2025 года в концертном зале "Дзинтари" выступит известное трибьют-шоу UK Pink Floyd Experience с концертом, посвященным 50-летию культового альбома Wish You Were Here легендарной группы Pink Floyd.

UK Pink Floyd Experience одно из самых признанных трибьют-шоу Pink Floyd, которое выступает по всему миру уже почти 20 лет. Концерт подарит зрителям музыкальное и визуальное наслаждение, воссоздавая звучание культовой группы. На концерте прозвучат не только композиции из Wish You Were Here, но и произведения из других знаковых альбомов - The Wall, Animals, TheDivision Bell и The Dark Side of The Moon.

Выступление дополнит зрелищное световое и визуальное шоу, создающее неповторимую атмосферу живого концерта культовой группы. Зрителей ждут более двух часов выдающейся музыки и магии творчества Pink Floyd.

Особым акцентом вечера станут песни Lucifer Sam Сида Барретта и Childhood's End из альбома Obscured By Clouds - редко исполняемые композиции, которые поклонники оценят по достоинству. Этот концерт обещает стать значимым событием для всех любителей прогрессивного рока и фанатов группы Pink Floyd.

UK Pink Floyd Experience состоит из ярких талантливых музыкантов:

  • Дэвид Пауэр, основатель UK Experience, продюсер шоу - бас-гитара, акустическая гитара;
  • Рик Бенбоу, музыкальный руководитель шоу - клавиши;
  • Пол Эндрюс и Майк Боллард - электрогитара, акустическая гитара, вокал;
  • Майк Боллард - клавиши;
  • Франческо Боррелли - барабаны;
  • Эмма Стрит - вокал, перкуссия;
  • Джо Патерсон-Нилд - вокал, саксофон, перкуссия.

Художник по свету - Стю Хант;

Звукорежиссер - Дэйв Вудфилд.

Билеты можно приобрести здесь и в сети Biļešu Serviss.

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