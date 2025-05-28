Выдающийся пианист Ян Лисецкий снова выступит в Риге

Ян Лисецкий родился в 1995 году в Калгари в семье польских архитекторов-эмигрантов. Родители не стремились воспитать вундеркинда — им хотелось, чтобы сын получил гармоничное и счастливое детство. Благодаря им Ян не только занимался музыкой, но и серьезно увлекся математикой и спортом, учился в обычной школе, много времени проводил на природе и путешествовал с семьей по Канаде и Польше. Такой подход дал впечатляющий результат: в 9 лет — первый сольный концерт, в 15 — дебютный альбом, контракт с легендарной Deutsche Grammophon и в 18 — звание Посла доброй воли ЮНИСЕФ от Канады.