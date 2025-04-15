ВИДЕО: Гала концерт Young International Opera Stars в концертном зале Дзинтари 3 июля 2025 года

Название благотворительной организации «Sic itur ad astra» (SIAA) foundation («Так идут к звездам!») как нельзя лучше соответствует ее деятельности — это поддержка и продвижение молодых оперных певцов и полное содействие им в профессиональном музыкальном развитии. Начинающим певцам, которые убежденно мотивированы на оперную карьеру, Фонд оказывает поддержку, организуя концерты с лучшими дирижерами и симфоническими оркестрами в самых известных концертных залах мира. Выступления стипендиатов проходили, например, в знаменитом Зале Верди Миланской ко нсерватории (2022), в Театре Сервантеса в Малаге, Испания (2022), Stadtsaal of Waidhofen an der Thaya в Австрии (2021) и в знаменитом зале Gewandhaus в Лейпциге, Германия (2024). Концерты стипендиатов под виртуозным руководством дирижера Даниэле Агимана состоялись в Центре искусств Соннам, Корея (2022), в Teatro Regio di Parma, Италия (2023) и Teatro Comunale di Sassari, Италия (2024).