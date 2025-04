Меган Маркл призналась, что кормит Лилибет и Арчи чипсами и наггетсами

Заявления Меган Маркл прозвучали в беседе с New York Times, посвященной запуску бренда герцогини As Ever. Однако они идут в разрез с тем, что жена опального британского принца говорила в своем шоу. В разговоре с подругой Минди Калинг на кухне Маркл сообщила, что ее дети любят есть сырые овощи и она готовит для них на завтрак свежие фруктовые тарелки.