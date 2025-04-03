Меган Маркл призналась, что кормит Лилибет и Арчи чипсами и наггетсами
В своем шоу о стиле жизни «С любовью, Меган» жена принца Гарри показала, как собирает фрукты и овощи во дворе их дома в Монтесито. Меган Маркл также рассказала, что является ответственным родителем, во время приготовления тарелки с различными ягодами. Однако 5-летний принц Арчи и 3-летняя принцесса Лилибет питаются не только полезной пищей.
Маркл призналась, что морозильная камера на ее кухне забита полуфабрикатами. Сын и дочь герцогов Сассекских любят куриные наггетсы и мама часто готовит их для них. Кроме того, Арчи и Лилибет, как и многие дети, обожают картофельные чипсы, и Меган не отказывает им в этой слабости. Она также готовит детям бургеры, но они предпочитают этот вид фастфуда в вегетарианском исполнении.
Заявления Меган Маркл прозвучали в беседе с New York Times, посвященной запуску бренда герцогини As Ever. Однако они идут в разрез с тем, что жена опального британского принца говорила в своем шоу. В разговоре с подругой Минди Калинг на кухне Маркл сообщила, что ее дети любят есть сырые овощи и она готовит для них на завтрак свежие фруктовые тарелки.
«Я не всегда была такой», — заявила герцогиня, вспоминая свое детство. По словам бывшей американской актрисы, она проводила много времени в одиночестве, потому что ее родители Дория и Томас работали.
«Это так называемый ребенок на привязи, который остается один после школы, пока родители не вернутся домой. Я выросла на фастфуде и обедах из телемагазинов. Кажется, что это было в другой жизни, но это было так привычно — разогревать детские обеды в микроволновке. Я выросла, наблюдая за "Своей игрой" и часто питаясь фастфудом», — вспомнила она.
Однако отец герцогини Сассекской Томас Маркл, с которым она сейчас не общается, не согласился с тем, как дочь описала свое детство. Он заявил, что ее воспоминания о том, чем она питалась в детстве, не совпадают с его собственными. Мужчина, который работал художником по свету в Голливуде, заявил, что он лично забирал Меган из школы каждый день или присылал за ней машину, если был слишком занят, сообщает TheVoiceMag со ссылкой на Daily Mail.
Бывшая представительница королевской семьи продвигает товары под личным брендом As Ever, которые поступили в продажу сегодня. Она опубликовала редкое видео со своей мамой Дорией Рэгланд. Меган приготовила десерт, который назвала в честь дочери. Дория попробовал пудинг и сказала, что он ей очень нравится. «Добро в мгновении. А пока наслаждайтесь рецептом нашей "Шантилли Лили" — вкуснейшего десерта в честь нашей любимой дочери. Он очень хорош. Такой же особенный и милый, как она», — сообщила жена принца Гарри.