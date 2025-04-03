Меган Маркл призналась, что кормит Лилибет и Арчи чипсами и наггетсами

Однако отец герцогини Сассекской Томас Маркл, с которым она сейчас не общается, не согласился с тем, как дочь описала свое детство. Он заявил, что ее воспоминания о том, чем она питалась в детстве, не совпадают с его собственными. Мужчина, который работал художником по свету в Голливуде, заявил, что он лично забирал Меган из школы каждый день или присылал за ней машину, если был слишком занят, сообщает TheVoiceMag со ссылкой на Daily Mail.