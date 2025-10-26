Небо под защитой: Швеция вооружает свой батальон в Латвии орудиями против вертолетов и дронов

В октябре расчёты боевых машин с зенитными орудиями на полигоне Ревингехед проходили интенсивную боевую подготовку, взаимодействуя с подразделениями Helikopter 15 из шведского вертолётного флота. В учениях был задействован и гражданский вертолёт, что обеспечило реалистичную и разнообразную тренировочную среду.