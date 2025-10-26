Небо под защитой: Швеция вооружает свой батальон в Латвии орудиями против вертолетов и дронов
Вооружённые силы Швеции продолжают активно готовиться к следующему размещению в Латвии — шведские военнослужащие в настоящее время проходят подготовку и совместные учения на полигоне Ревингехед.
Подразделение, которое пока сохраняет структуру сокращённого маневренного батальона, будет усилено новой способностью — подразделениями противовоздушной обороны, оснащёнными боевыми машинами с зенитными орудиями.
Цель новой способности — повысить возможности батальона своевременно обнаруживать и нейтрализовать воздушные цели, включая дроны и вертолёты, на тактическом уровне. Это важный шаг в укреплении коллективной обороны Швеции и НАТО в Балтийском регионе.
В октябре расчёты боевых машин с зенитными орудиями на полигоне Ревингехед проходили интенсивную боевую подготовку, взаимодействуя с подразделениями Helikopter 15 из шведского вертолётного флота. В учениях был задействован и гражданский вертолёт, что обеспечило реалистичную и разнообразную тренировочную среду.
Боевая машина с зенитным орудием во многом схожа с боевой машиной пехоты Stridsfordon 90, однако отличается наличием радара наблюдения и разведки, а также большим углом подъёма орудия, что позволяет эффективно поражать низколетящие воздушные цели.
Согласно планам Вооружённых сил Швеции, в следующем году в Латвию прибудет шведский армейский батальон, усиленный несколькими подразделениями боевых машин с зенитными орудиями. Этот шаг укрепит коллективную безопасность НАТО и обеспечит дополнительные оборонительные возможности альянса на стратегически важном восточном фланге.