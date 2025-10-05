Тысячи мертвых рыб на берегах Балтийского моря: ученые предупреждают о приближающемся кризисе

Но проблема глубже и уходит в прошлое. Десятилетиями Балтика страдает от загрязнений. Две трети удобрений попадают в море из сельского хозяйства, еще один источник — выбросы оксидов азота от сжигания топлива, которые через дожди также оседают в море. Эти вещества стимулируют рост водорослей, которые, разлагаясь, поглощают кислород. Ученые называют это «эффектом наследия»: даже если полностью прекратить сброс удобрений, экосистема еще долгие годы будет страдать от их последствий.