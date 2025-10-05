Тысячи мертвых рыб на берегах Балтийского моря: ученые предупреждают о приближающемся кризисе
Побережье Балтийского моря оказалось усыпанным тысячами мертвых рыб. Ученые объясняют: это не случайность, а следствие кислородного кризиса, вызванного апвеллингом, загрязнением и изменением климата, который угрожает будущему целых видов.
Прошедшие выходные принесли тревожную картину на побережье Балтики: пляжи к востоку и западу от Ростока в Германии оказались усыпаны тысячами мертвых камбал и трески. Власти немедленно запретили рыболовство и предупредили отдыхающих об опасности купания. Дайверы подтвердили: на дне моря лежат целые скопления погибших животных.
Причиной стал кислородный голод. Ученые объясняют его редким природным явлением — апвеллингом. Сильный юго-восточный ветер вытесняет теплые прибрежные воды в море, а их место занимает глубинная вода, бедная кислородом. «Рыбы оказываются в ловушке и задыхаются», — пояснил директор Института балтийского рыболовства имени Тюнена Кристофер Циммерман. Наибольший ущерб получают донные виды, такие как треска и камбала, которые обитают у дна и менее подвижны.
Но проблема глубже и уходит в прошлое. Десятилетиями Балтика страдает от загрязнений. Две трети удобрений попадают в море из сельского хозяйства, еще один источник — выбросы оксидов азота от сжигания топлива, которые через дожди также оседают в море. Эти вещества стимулируют рост водорослей, которые, разлагаясь, поглощают кислород. Ученые называют это «эффектом наследия»: даже если полностью прекратить сброс удобрений, экосистема еще долгие годы будет страдать от их последствий.
Ситуацию усугубляет изменение климата. Теплая вода удерживает меньше кислорода, а периоды, когда глубинные воды становятся мертвыми, увеличиваются с каждым годом.
Циммерман отмечает, что надежд на восстановление популяции трески почти не осталось. «В ближайшие двадцать лет ждать улучшений не приходится», — заявил он. Западная часть Балтики, особенно у берегов Германии, считается наиболее проблемной: здесь полностью запрещен промысел трески, а допустимый вылов сельди сокращен до 3% от уровня 2017 года.
Экологи подчеркивают: выбросы мертвой рыбы на поверхность — лишь вершина айсберга. Балтийское море теряет экосистемы, виды и природное равновесие. Для людей опасности почти нет — рыба из магазинов безопасна, купание также не несет угрозы. Но для самой Балтики происходящее — тревожный сигнал. Осенние штормы вновь перемешают воду и принесут кислород, однако уже следующим летом цикл повторится.