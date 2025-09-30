Налоговые долги в Латвии снизились до 838 млн евро
На начало сентября этого года налоговые задолженности в Латвии, включая текущие, приостановленные задолженности и долги с продлением сроков погашения, составили 838,17 млн евро, что на 0,5% меньше, чем месяцем ранее, и на 0,7% меньше, чем в начале года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов.
В том числе долги перед основным государственным бюджетом на 1 сентября 2025 года составили 340,879 млн евро (-1,5%), чем месяцем ранее, долги перед бюджетами самоуправлений - 309,894 млн евро (+1,1%), а долги по взносам социального страхования составили 187,397 млн евро (-1,4%).
Актуальные долги, по которым рассчитаны штрафы за просрочку, на 1 сентября этого года составили 62,3% общей суммы задолженности, или 521,883 млн евро.
Не подлежащими взысканию на 1 сентября этого года признаны долги на сумму 1,423 млн евро, которые накопились у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации.
Подлежащими взысканию в соответствии с нормативными актами в начале сентября были признаны долги на сумму 520,461 млн евро, в том числе подлежащими реальному взысканию - 227,893 млн евро, не подлежащими реальному взысканию - 292,568 млн евро.
Отсрочка по срокам погашения на 1 сентября была предоставлена по задолженностям на сумму 107,163 млн евро, что на 11,1% больше, чем в начале года.
Сумма приостановленных долгов, по которым прекращен расчет штрафных санкций, составляла 209,123 млн евро - эту долги предприятий, признанных неплатежеспособными.
На 1 января 2025 года общая задолженность по налогам в Латвии составляла 844,276 млн евро.