Да сколько можно?! На следующей неделе в Латвию вернутся дожди

Вечером в понедельник к территории Латвии приблизится зона осадков, которая местами в западных районах принесет дождь. Ночью в отдельных районах образуется туман и дымка. Ветер останется слабым. Температура воздуха ночью опустится до +7...+12 градусов, днем сохранится теплая погода — столбик термометра поднимется до +20 и более градусов, а в отдельных западных и центральных районах в понедельник воздух прогреется даже до +26 градусов.