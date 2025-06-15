Да сколько можно?! На следующей неделе в Латвию вернутся дожди
В начале новой недели погодные условия в целом сохранятся, однако, как прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, количество осадков возрастет.
Вечером в понедельник к территории Латвии приблизится зона осадков, которая местами в западных районах принесет дождь. Ночью в отдельных районах образуется туман и дымка. Ветер останется слабым. Температура воздуха ночью опустится до +7...+12 градусов, днем сохранится теплая погода — столбик термометра поднимется до +20 и более градусов, а в отдельных западных и центральных районах в понедельник воздух прогреется даже до +26 градусов.
Во вторник территорию Латвии пересечет новая зона осадков, и в большинстве регионов страны временами ожидается дождь. Ветер немного усилится и будет дуть слабо до умеренно с западных и юго-западных направлений, днем в порывах достигая 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +12...+15 градусов, а днем повысится до +15...+20 градусов.
Во второй половине недели в большинстве регионов также пройдут дожди, ветер усилится и станет порывистым по всей территории страны. Тем не менее температура воздуха днем останется относительно теплой — в пределах +15...+20 градусов.