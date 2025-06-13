Инструктор по вождению тормозит, а клиенты платят! Женщина обвиняет автошколу в Риге
Одна мама подняла тревогу по поводу нечестного поведения инструктора по вождению в автошколе. По ее словам, после долгого обучения дочь уже водит довольно хорошо, но инструктор все никак не допускает ее до экзамена.
«Дочь с осени ходит в автошколу. Сначала ездила и с инструктором, и с отцом, но в какой-то момент отец сказал, что учиться дальше нет смысла — она уже хорошо водит. Однако она продолжала еще две недели заниматься с инструктором, и он ее к экзамену не допускает», — написала женщина в Facebook.
«Каждый раз, когда дочь спрашивает, когда она сможет сдать экзамен, ей на бумаге указываются ошибки. По словам дочери, многое из этого — неправда. Например, однажды инструктор заявил, что она не пропустила пешехода, и сам нажал на тормоза».
«Такое ощущение, что она не учится тонкостям вождения, а просто катается по улицам Риги день за днем. Не знаю, каким был последний разговор, но инструктор дал номер телефона, по которому нужно записаться на экзамен в автошколе, “раз уж так хочется его сдать”», — добавила женщина.
Лиене считает, что это выглядит как «очередной случай выкачивания денег», а Нелда советует сменить инструктора, «у которого будет свежий взгляд на ситуацию». «Такие вещи, как нажатие на тормоз со стороны инструктора, ученик может даже не заметить, если это происходит почти одновременно. Но на экзамене это будет немедленным провалом. У меня самой было несколько таких ситуаций: я уже начинала тормозить, но инструктор нажимал первым, потому что не был уверен в моих действиях. Тогда мы сразу останавливались и обсуждали ситуацию. Если же этого не происходит, а такие моменты всплывают только при расспросах, тогда, конечно, возникает большой вопрос к компетентности и заинтересованности инструктора», — пишет Нелда.
Карина делится, что у нее тоже был опыт с непрофессиональным инструктором. «Ему было важно выжать из меня как можно больше денег за занятия, и это была не единственная проблема. Ужасное состояние машины, манера преподавания, отмена занятий, заставлял ездить долго по улицам без движения — все это было в комплекте. Я ждала занятия как нечто ужасное. Но как только сменила инструктора, уже в первые минуты стало видно, что разница — как день и ночь. На первом же занятии мы объехали всю Ригу. Экзамен сдала с первого раза», — рассказала Карина.
Мама девушки сообщает, что история закончилась хорошо — дочь успешно сдала школьный экзамен. «Экзамен принимала женщина, инструктор на нем не присутствовал», — сообщила мама.