Инструктор по вождению тормозит, а клиенты платят! Женщина обвиняет автошколу в Риге

Лиене считает, что это выглядит как «очередной случай выкачивания денег», а Нелда советует сменить инструктора, «у которого будет свежий взгляд на ситуацию». «Такие вещи, как нажатие на тормоз со стороны инструктора, ученик может даже не заметить, если это происходит почти одновременно. Но на экзамене это будет немедленным провалом. У меня самой было несколько таких ситуаций: я уже начинала тормозить, но инструктор нажимал первым, потому что не был уверен в моих действиях. Тогда мы сразу останавливались и обсуждали ситуацию. Если же этого не происходит, а такие моменты всплывают только при расспросах, тогда, конечно, возникает большой вопрос к компетентности и заинтересованности инструктора», — пишет Нелда.