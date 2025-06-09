В Латвии
Сегодня 09:20
Понедельник дождливый и ветреный, в Риге не будет теплее +15
В понедельник ожидается преимущественно пасмурная погода с дождями, местами возможны грозы, прогнозируют синоптики.
Западный, юго-западный ветер усилится в порывах до 13-18 метров в секунду, вечером на побережье Видземе - до 19-22 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +12…+17 градусов.
В Риге пасмурно, временами пройдет дождь. Порывы юго-западного ветра составят до 15 метров в секунду, а температура воздуха - около +15 градусов.