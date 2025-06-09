Кризис учебных навыков в Латвии: кто виноват - учителя, система или дети?
Результаты школьных экзаменов вызывают тревогу — все больше учащихся в Латвии показывают слабые знания. Кто виноват: лень, система или подход к образованию?
В Латвии разворачиваются жаркие дискуссии о снижении уровня учебных навыков у молодежи. Экзаменационные результаты последних лет свидетельствуют: значительная часть школьников не осваивает базовые знания, особенно в точных науках. В эфире передачи TV24 «Preses Klubs» Гатис Кокинс, член правления OC Vision и совета AS DelfinGroup, обозначил проблему прямо: если общество не будет владеть физикой, химией и математикой, оно утратит влияние на технологическое развитие и останется в роли исполнителей.
«Если значительная часть общества не изучает точные науки, она не сможет участвовать в принятии решений, связанных с прогрессом. Такие люди останутся в сфере обслуживания, что не приносит стране добавленной ценности», — подчеркивает Кокинс.
Он отмечает: творческим людям, безусловно, важно развиваться в своих направлениях, но общество в целом не может позволить себе отказываться от STEM-направлений. Сегодня в Латвии школьники все чаще избегают этих дисциплин, и государству следует искать механизмы, которые сделают их интересными и доступными для молодежи.
Особое внимание Кокинс уделил распространенному обвинению в адрес учителей, считая его деструктивным: «Обвинять педагогов — токсично. Плохой учитель — это один случай из десяти. В большинстве случаев причина — в лени самих учеников. Если педагог слабый, ребенку просто приходится больше учиться. Если учитель хороший — материал усваивается легче. В любом случае — это ответственность ученика», — считает он.
Таким образом, пока государство не предложит целенаправленную стратегию вовлечения молодежи в науку и технологии, Латвия рискует остаться в стороне от глобального прогресса.