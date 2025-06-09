Кризис учебных навыков в Латвии: кто виноват - учителя, система или дети?

Он отмечает: творческим людям, безусловно, важно развиваться в своих направлениях, но общество в целом не может позволить себе отказываться от STEM-направлений. Сегодня в Латвии школьники все чаще избегают этих дисциплин, и государству следует искать механизмы, которые сделают их интересными и доступными для молодежи.