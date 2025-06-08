Порывы до 22 м/с: синоптики предупреждают о сильном ветре в понедельник
В ночь на понедельник и в течение дня в Латвии, включая столицу, ожидается облачная и ветреная погода с дождями и возможными грозами. Температура воздуха составит от +12 до +16 градусов, а порывы ветра на побережье могут достигать 22 метров в секунду.
В ночь на понедельник погода будет облачной, местами пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются сильные ливни с грозами. Будет преобладать слабый ветер, который во время грозы усилится порывами. Температура воздуха понизится до +12...+15°.
В Риге ночью сохранится преимущественно облачная погода, временами пройдут дожди, возможна гроза. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +14...+16°.
Днем небо останется облачным. Временами будут идти дожди, местами сильные, возможны грозы. Будет дуть умеренный до умеренно сильного юго-западный и западный ветер, который в порывах усилится до 15–19 м/с, с середины дня на побережье — до 20–22 м/с. Максимальная температура воздуха составит +12...+16°.
В столице также ожидается облачный день с периодическими дождями и возможной грозой. Ветер — умеренный до умеренно сильного юго-западного и западного направления, с порывами с утра до 15–19 м/с, а вечером до 20 м/с. Температура воздуха останется в пределах +14...+16°.