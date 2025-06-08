Порывы до 22 м/с: синоптики предупреждают о сильном ветре в понедельник

В столице также ожидается облачный день с периодическими дождями и возможной грозой. Ветер — умеренный до умеренно сильного юго-западного и западного направления, с порывами с утра до 15–19 м/с, а вечером до 20 м/с. Температура воздуха останется в пределах +14...+16°.