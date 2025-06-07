В субботу солнце будет чередоваться с облаками, местами пройдут дожди и возможны грозы

Будет дуть юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного, на побережье - с порывами до 15 метров в секунду, в других местах во время грозы возможны резкие порывы ветра - до 15-17 метров в секунду. Вечером ветер стихнет. Воздух в субботу прогреется до +18...+23 градусов, на морском побережье - до +15...+17 градусов.