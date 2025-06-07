Директор: не давать переписать контрольную - не значит лишить ребенка права на ошибку

Директор 72-й Рижской средней школы Павел Пестов считает, что представление, что такая система лишает ученика права на ошибку, неверно, сообщает LSM+. «Это полностью не соответствует действительности. Потому что, когда мы начинаем новую тему, которую мы учим месяц, два и так далее, любой тематический блок — вот он, наш процесс обучения, где, конечно же, мы ошибаемся, мы учимся. И, главное, мы получаем от учителей и друг от друга обратную связь, как улучшить наши навыки. А потом есть конкретное время, где мы показываем, как и что у нас на данный момент получается. Эта контрольная в октябре — не последняя в жизни, не первая в жизни, за исключением, может быть, выпускных классов», — отметил гость передачи.