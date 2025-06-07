Директор: не давать переписать контрольную - не значит лишить ребенка права на ошибку
Система, при которой контрольную работу нельзя переписывать, правильная, потому что мотивирует школьников учиться и готовиться к таким проверкам, считают директор школы — гость программы "Открытый разговор" на Латвийском радио 4.
Директор 72-й Рижской средней школы Павел Пестов считает, что представление, что такая система лишает ученика права на ошибку, неверно, сообщает LSM+. «Это полностью не соответствует действительности. Потому что, когда мы начинаем новую тему, которую мы учим месяц, два и так далее, любой тематический блок — вот он, наш процесс обучения, где, конечно же, мы ошибаемся, мы учимся. И, главное, мы получаем от учителей и друг от друга обратную связь, как улучшить наши навыки. А потом есть конкретное время, где мы показываем, как и что у нас на данный момент получается. Эта контрольная в октябре — не последняя в жизни, не первая в жизни, за исключением, может быть, выпускных классов», — отметил гость передачи.
«И второй момент: в конце года, если ты видишь, что у тебя выходит пятерка, а ты уверен "нет, это не мой результат, я знаю на 7", пожалуйста — учитель предлагает возможность тебе доказать, что ты знаешь лучше. Комбинированная работа — это один из способов», — добавил он.
На вопрос, многие ли ученики соглашаются на такие комбинированные работы, он ответил, что они есть, но не очень много, поскольку такие проверки предполагают действительно большой объем работы. «Это не просто так, что ты придешь и что-то там напишешь. К этому надо готовиться», — заверил П. Пестов.
«Поэтому эта возможность есть. Но, безусловно, она, скажем так, сокращена. Здесь очень важна цель. Мы бы хотели, чтобы ребята с самого начала учились, а не [настраивались сразу] переписать контрольную работу после неудачи. А то известны анекдоты — коллеги рассказывают, что ребенок приходит на контрольную и его первый вопрос: когда можно переписать?» — подчеркнул директор.