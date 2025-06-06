На любой вкус: в субботу в Латвии прогнозируют ветер, солнце, дожди и грозы

Вечером в пятницу и в ночь на субботу на большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами сильные, и прогремят грозы. Начиная с запада осадки постепенно прекратятся, погода прояснится. Ночью будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье он будет сильнее - в порывах скоростью до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха на восходе понизится до +10...+15 градусов.