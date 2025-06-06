Кажется, лето в Латвии отменили... Следующая неделя будет очень холодной и дождливой

В ночь на понедельник через Латвию пройдет циклон с сильными дождями и грозами, в течение дня осадки в большинстве регионов продолжатся. Ожидаются порывы западного и юго-западного ветра до 16-21 метра в секунду, а температура воздуха не превысит +12…+17 градусов.