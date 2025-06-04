Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
Среда в Латвии будет солнечной и теплой
В среду в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, с большим количеством облаков в Курземе, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый юго-западный ветер, в Курземе – умеренный южный ветер. Температура воздуха повысится до +19..+24 градусов.
В Риге ожидается солнечный день без осадков. При слабом до умеренного южном ветре температура воздуха прогреется до +22..+23 градусов.
В полдень уровень ультрафиолетового излучения достигнет высокого уровня. На солнце следует особенно осторожно находиться с 12 до 15 часов.