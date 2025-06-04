Дожди угрожают урожаю клубники в Латвии - что говорят фермеры?

Однако, несмотря на нынешние вызовы, фермеры уверены, что урожай клубники в этом сезоне будет. Гунар Дзерве , агроном из Augusta Zemenes рассказал: «Ситуация каждый год разная. В этом году весна была многообещающей, но затем начались холода и заморозки, которые затянулись. В результате ягоды созревают с задержкой, и на полях они будут как минимум на неделю позже. Есть места, где весной заморозки сильно повредили урожай, а в низинах образовалась сырость, затопление. Как и каждый год, в сельском хозяйстве погода оказывает значительное влияние на нас. Клубника может начать гнить, и ее сбор может задержаться в зависимости от региона.