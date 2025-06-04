Дожди угрожают урожаю клубники в Латвии - что говорят фермеры?
Проливные дожди в Латвии угрожают урожаю, особенно клубнике в Видземе и Латгалии. Фермеры сталкиваются с затоплением полей и риском гниения ягод, но надеются на улучшение погоды и поддержку государства.
В этом году ситуация с дождями в Латвии действительно вызывает серьезные беспокойства. Проливные дожди привели к затоплению садов и огородов, особенно в Видземе и Латгалии. Местные фермеры сообщают о значительных потерях урожая, что негативно сказывается на продовольственной безопасности и экономике региона. Председатель правления Ассоциации плодоводов Латвии Мара Рудзите отметила, что наиболее сложная ситуация в Елгаве, Мадоне, в Видземском регионе. По ее словами, в настоящее время фермеры оценивают потери, но точные результаты будут известны лишь в середине июня или конце июля, сообщает LSM+.
Однако, несмотря на нынешние вызовы, фермеры уверены, что урожай клубники в этом сезоне будет. Гунар Дзерве , агроном из Augusta Zemenes рассказал: «Ситуация каждый год разная. В этом году весна была многообещающей, но затем начались холода и заморозки, которые затянулись. В результате ягоды созревают с задержкой, и на полях они будут как минимум на неделю позже. Есть места, где весной заморозки сильно повредили урожай, а в низинах образовалась сырость, затопление. Как и каждый год, в сельском хозяйстве погода оказывает значительное влияние на нас. Клубника может начать гнить, и ее сбор может задержаться в зависимости от региона.
Но в целом нет больших опасений, что урожая не будет. Клубника созреет, у нас в закрытых теплицах она скоро будет готова. Я знаю, что в Курземе, Земгале, Видземе, Валке и Валмиере уже начинают собирать клубнику»
Фермеры также обсуждают возможность самосбора клубники. «Все, конечно, будет зависеть от погоды. Но это очень популярно. Люди могут собрать ягоды по лучшей цене, и в этом году это снова будет в предложении», – отметил Гунар Дзерве.
Несмотря на трудности, вызванные обильными дождями, фермеры сохраняют позитивный настрой, но надеются на инициативы правительства, которые смогут улучшить сложившуюся ситуацию.