В Риге в среду ожидается солнечная погода, потеплеет до +23

В Риге в среду ожидается солнечная погода, без осадков. Ночью будет безветренно, температура воздуха в центре города опустится до +10 градусов, в пригородах - до +5...+8 градусов. Во второй половине дня при слабом и умеренном южном ветре столбики термометров в тени поднимутся до +22...+23 градусов.