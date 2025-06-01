Будет ли июнь более сухим после дождливого мая? Метеорологи вносят ясность

Во вторник, 3 июня, и в среду, 4 июня, погода будет частично облачной. Во вторник ночью в восточных и центральных районах ожидается дождь, днем на востоке - гроза, а в среду существенных осадков не предвидится. В некоторых районах ночью образуется туман. Слабый или умеренный ветер будет дуть с юго-запада и запада, а в среду перейдет в южный. Ночные минимальные температуры ожидаются на уровне +5...+12 градусов. Дневные температуры повысятся до +16...+21 градуса в среду и до +22...+24 градусов в западных и центральных районах.