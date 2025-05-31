Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В субботу воздух прогреется до +21, жителей призывают быть осторожнее с ультрафиолетовым излучением
В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, на востоке временами дождь, а воздух прогреется до +16...+21 градуса, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
На побережье будет на несколько градусов прохладнее, +13...+17 градусов. В течение дня будет дуть слабый или умеренный западный ветер.
В Риге солнце временами будет закрыто облаками, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Сохранится слабый и умеренный западный ветер, а температура воздуха поднимется до +19...+21 градуса.
В середине дня и во второй половине дня, когда светит солнце, интенсивность ультрафиолетового излучения (УФ) будет умеренно высокой, поэтому жителям настоятельно рекомендуется не находиться под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени.