Жителей Латвии предупреждают об опасном солнце в ближайшие дни - возможны ожоги за 20 минут

В ночь на субботу и утром во многих местах ожидаются кратковременные дожди, днем местами на востоке страны возможны осадки, западный ветер порывами будет достигать скорости 8–13 метров в секунду. Температура воздуха ночью не опустится ниже +10 градусов, а днем поднимется до +16..+21 градуса, однако местами на побережье – только до +13..+15 градусов.