Жителей Латвии предупреждают об опасном солнце в ближайшие дни - возможны ожоги за 20 минут
В ближайшие выходные Латвия порадует жителей умеренно теплой и преимущественно солнечной погодой, однако в начале недели вновь возможны дожди. Синоптики также предупреждают об опасном ультрафиолетовом излучении и вероятности подтоплений на востоке страны.
В ночь на субботу и утром во многих местах ожидаются кратковременные дожди, днем местами на востоке страны возможны осадки, западный ветер порывами будет достигать скорости 8–13 метров в секунду. Температура воздуха ночью не опустится ниже +10 градусов, а днем поднимется до +16..+21 градуса, однако местами на побережье – только до +13..+15 градусов.
Первый день июня начнется с прохладного рассвета – минимальная температура воздуха составит +2..+9 градусов, местами возможны заморозки на поверхности травы, а также туман. Днем будет сухо и преимущественно солнечно, воздух прогреется до +18..+22 градусов, на побережье местами останется примерно на градус прохладнее.
Согласно текущим прогнозам, в ночь на понедельник и утром, начиная с юго-запада страны, ожидается дождь, местами сильный. Также в течение следующей недели временами возможны осадки. Подобно этой неделе, температура воздуха будет временами подниматься немного выше +20 градусов, ночи не будут холоднее +5 градусов.
В солнечное время уровень ультрафиолетового излучения в полдень достигнет высокого уровня – люди с чувствительной кожей без мер предосторожности могут обгореть всего за 20 минут. Наибольшую осторожность следует проявлять в период с 12 до 15 часов.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в ближайшие дни на востоке страны уровень воды в реках продолжит подниматься, и могут быть затоплены более обширные территории.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в большинстве регионов Европы июнь ожидается теплее нормы, однако в Скандинавии и странах Балтии средняя температура месяца будет близка к обычному уровню, местами количество осадков прогнозируется больше, чем обычно в июне.