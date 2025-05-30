В Риге ожидается солнечный день, вечером станет пасмурно
В пятницу в Латвии будет светить солнце, в первой половине дня на востоке страны еще пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
В крайних восточных регионах прояснение ожидается лишь во второй половине дня, а в Курземе ровно со второй половины дня начиная с запада небо начнет затягивать облаками, но существенных осадков не прогнозируется. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, во второй половине дня в Курземе ожидаются порывы юго-западного ветра до 13 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +17...+22 градуса, на западном побережье Курземе - всего +14...+15 градусов.
В Риге ожидается солнечный день, вечером станет пасмурно. Слабый северо-западный ветер сменится западным, юго-западным от слабого до умеренного. Температура воздуха достигнет +21 градуса.
В восточной части страны действует предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о затоплении низменных территорий и выходе из берегов водоемов.