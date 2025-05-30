В Риге ожидается солнечный день, вечером станет пасмурно

В крайних восточных регионах прояснение ожидается лишь во второй половине дня, а в Курземе ровно со второй половины дня начиная с запада небо начнет затягивать облаками, но существенных осадков не прогнозируется. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, во второй половине дня в Курземе ожидаются порывы юго-западного ветра до 13 метров в секунду.