Объявлено желтое предупреждение о грозах
С четверга по пятницу в Латгале, Селии и восточной части Видземе ожидаются периодические дожди, местами грозы и очень сильные ливни, предупреждают синоптики.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтого уровня о грозах, а также о возможном затоплении низин и выходе водоемов из берегов. Предупреждение о высоком уровне воды в восточных районах будет действовать до понедельника.
В западной и центральной частях страны, начиная с побережья Курземе, в ночь на пятницу небо прояснится. Пятница ожидается преимущественно солнечной, но с запада постепенно увеличится облачность. В восточных районах Латвии в пятницу после обеда небо также начнет проясняться.
В пятницу ветер будет слабым или умеренным западного направления, в Курземе порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит от +4 градусов местами в Курземе до +14 градусов на границе с Россией, дневная температура – от +14 градусов на западном побережье Курземе до +21 градуса в центральной части страны.
В Риге в пятницу ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Ночью при умеренном северо-западном ветре температура опустится до +10..+11 градусов. Днем будет дуть слабый ветер, к вечеру ожидается умеренный юго-западный ветер, температура воздуха поднимется до +21 градуса.