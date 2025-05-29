Объявлено желтое предупреждение о грозах

В пятницу ветер будет слабым или умеренным западного направления, в Курземе порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит от +4 градусов местами в Курземе до +14 градусов на границе с Россией, дневная температура – от +14 градусов на западном побережье Курземе до +21 градуса в центральной части страны.