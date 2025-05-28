Дождливый четверг в Латвии: грозы и облачность не отступают

В восточных регионах также возможны ливни. Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов. В течение дня во многих регионах также ожидается дождь, во второй половине дня и вечером местами на востоке прогремят грозы с ливнями. Температура воздуха составит от +13 градусов местами на западе Курземе до +20…+21 градуса в центральных и восточных регионах.