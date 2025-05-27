Заграница нам поможет? Вице-президенту США Вэнсу пожаловались на дискриминацию русских в Латвии
Партия "Русский союз Латвии", которая в прошлом году жаловалась королю Великобритании Карлу III по поводу демонтажа памятника Барклаю де Толли в Риге, теперь с надеждой восприняла критику, которую вице-президент США Джеймс Вэнс высказал в адрес европейских стран за "дефицит демократии". Конкретно Латвию он не упоминал, поэтому "Русский союз Латвии" решил обратить его внимание на нашу страну.
"Русский союз Латвии" направил Вэнсу открытое письмо и на своей старанице в Facebook объяснил то, что они ему написали. "Мы, члены партии Русский союз Латвии, решили помочь вице-президенту США и в открытом письме рассказать ему о том, с какими проблемами и ограничениями русское языковое сообщество сталкивается уже 34 года и, особенно, в последние три года.
В частности, рассказали о том, что до сих пор почти 10% населения страны по сути по национально-языковому принципу лишено избирательных прав и наделено особым статусом "негражданин", хотя на английском слово "alien" нам в этом контексте "нравится" еще больше. Что партии, за которые голосует русскоговорящий избиратель, последовательно огораживаются так называемым "брандмауэром", так же, как известная и упомянутая уважаемым вице-президентом в мюнхенской речи "Альтернатива для Германии".
Рассказали и об ограничениях в использовании родного для трети населения русского языка, который приравняли к иностранному, что выразилось в ликвидации образования на русском и полному запрету русского языка даже в частных учебных заведениях. Не забыли и о массовом сносе памятников как бойцам антигитлеровской коалиции, так и просто деятелям русской культуры и истории.
Упомянули и о настоящей волне репрессий против современных диссидентов со стороны так называемых органов правопорядка, выразившейся в сотнях политически мотивированных уголовных дел, часть из которых непосредственно затронула и членов нашей партии. Не был забыт и запрет проведения в Риге митинга против политических репрессий.
Также сообщили о дикой ситуации, связанной с закрытием старого и невозможностью открыть новый банковский счет для нашей партии во всех местных банках (а значит, невозможностью получить положенную нам по закону часть государственного финансирования).
В завершение нашего послания за океан мы выразили надежду на то, что благие пожелания, высказанные высоким представителем новой администрации Белого дома, не останутся только пожеланиями и выразятся, в том числе, и в конкретных действиях против настоящего, а не мнимого притеснения".
Ажиотаж наблюдается и в комментариях. "Наконец-то! Забросайте его письмами, сколько можно терпеть фашизм в чистом виде?" — возмущается одна дама. Другой комментатор, однако, особых надежд не питает. "Письмо в гестапо с просьбой не убивать евреев", — вздыхает он. Третий комментатор еще критичнее: "Нашли кому жаловаться. Трамп депортирует людей, выдергивая их из домов и с рабочих мест. Такое хозяйствование вам нравится больше?"