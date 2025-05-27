Заграница нам поможет? Вице-президенту США Вэнсу пожаловались на дискриминацию русских в Латвии

В частности, рассказали о том, что до сих пор почти 10% населения страны по сути по национально-языковому принципу лишено избирательных прав и наделено особым статусом "негражданин", хотя на английском слово "alien" нам в этом контексте "нравится" еще больше. Что партии, за которые голосует русскоговорящий избиратель, последовательно огораживаются так называемым "брандмауэром", так же, как известная и упомянутая уважаемым вице-президентом в мюнхенской речи "Альтернатива для Германии".