Днем воздух прогреется до +22 градусов.
В Латвии
Вчера 09:03
Во вторник воздух в Латвии прогреется до +22 градусов
Во вторник днем температура воздуха в Латвии поднимется до +17...+22 градусов, лишь в некоторых местах на побережье она не превысит +15 градусов, прогнозируют синоптики.
Погода будет преимущественно солнечной, в Латгалии будет больше облаков, осадков не ожидается. Будет дуть легкий ветерок, в Курземе - умеренный юго-западный.
В Риге дождя не будет, лишь изредка облака будут закрывать солнце. Воздух прогреется до +21 градуса, на побережье будет на несколько градусов холоднее.