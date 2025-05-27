Политолог требует более резкой реакции Латвии на заявления Трампа: "Потенциальные угрозы могут превратиться в реальные"

Пока заявления Трампа становятся все более дерзкими и опасными, латвийские политики молчат – с такой критикой выступил политический эксперт и руководитель «Titava laboratorija» Данс Титавс в передаче TV24 «Nedēļa. Post scriptum». Он подчеркнул, что реакция Латвии на потенциальные угрозы безопасности должна быть гораздо более резкой, так как потенциальные угрозы могут превратиться в реальные и для нашей страны. Титавс выразил мнение, что Европа не готова к окончанию войны, поскольку, пока боевые действия идут в Украине, остальная Европа находится в безопасности. Он добавил, что его больше интересует позиция Латвии, чем разговоры Трампа и Путина.