Политолог требует более резкой реакции Латвии на заявления Трампа: "Потенциальные угрозы могут превратиться в реальные"
Латвийский политический эксперт Данс Титавс раскритиковал молчание латвийских политиков на фоне все более опасных заявлений президента США Дональда Трампа, призвав к более жесткой реакции на возможные угрозы безопасности.
Пока заявления Трампа становятся все более дерзкими и опасными, латвийские политики молчат – с такой критикой выступил политический эксперт и руководитель «Titava laboratorija» Данс Титавс в передаче TV24 «Nedēļa. Post scriptum». Он подчеркнул, что реакция Латвии на потенциальные угрозы безопасности должна быть гораздо более резкой, так как потенциальные угрозы могут превратиться в реальные и для нашей страны. Титавс выразил мнение, что Европа не готова к окончанию войны, поскольку, пока боевые действия идут в Украине, остальная Европа находится в безопасности. Он добавил, что его больше интересует позиция Латвии, чем разговоры Трампа и Путина.
Эксперт отметил, что реакция латвийских официальных лиц должна быть гораздо более резкой и критичной, поскольку позиция Трампа опасна для Латвии. «Не против Америки – она наш друг и союзник, но этот президент несет нам риски для безопасности. Если он позволяет себе говорить, что хочет захватить Канаду или Гренландию, то в зеркальном отражении это значит, что он позволит захватить Латвию», – считает Титавс.