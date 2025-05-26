Вторник будет сухим, солнечным и теплым

День будет относительно солнечным, самое ясное небо будет в Курземе. Осадки не прогнозируются. В Курземе будет дуть слабый до умеренного юго-западный ветер. Воздух прогреется до +17...+22 градусов, в отдельных прибрежных районах будет не выше +14 градусов.