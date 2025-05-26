Исследователи выяснили: удаленная работа делает людей счастливее

По данным Центрального статистического управления, в 2024 году количество работающих удаленно в Латвии в возрасте от 15 до 74 лет увеличилось на 6900 человек, достигнув 87 900, что составляет 11,6% от общего числа работников (в 2023 году — 10,6%). Среди удаленных сотрудников 58,2% составляли женщины и 41,8% — мужчины. Чаще всего удаленно работали в сферах информационных и коммуникационных услуг (50,3% от всех работников отрасли) и в финансовом и страховом секторах (47,6%).