Исследователи выяснили: удаленная работа делает людей счастливее
Возможность работать удаленно — из дома или из любой другой точки — значительно улучшает самочувствие сотрудников и повышает уровень их удовлетворенности жизнью, говорится в исследовании, проведенном в Австралии. Проект стартовал еще до пандемии Covid-19.
Период пандемии стал неожиданным поворотом: миллионы людей осознали, что могут эффективно работать и вне привычных офисных стен. Пять лет спустя исследовательская группа Университета Южной Австралии представила важные выводы. Исследование продолжалось четыре года и началось еще до пандемии.
Одно из первых замеченных изменений в начале пандемии — увеличение продолжительности сна: удаленные сотрудники спали почти на полчаса дольше каждую ночь. До пандемии среднестатистический австралиец тратил около 4,5 часов в неделю на дорогу до работы и обратно. Сокращение или устранение ежедневных поездок дало прямой и положительный эффект. Хотя в начале наблюдался небольшой рост потребления алкоголя, в целом тенденция указывает на повышение уровня благополучия.
В исследованиях, проведенных в Австралии и Испании, установлено, что работающие удаленно получают до десяти дополнительных "свободных" дней в году. Это время используется по-разному: частично на работу, частично на семейные обязанности, а примерно треть — на досуг. Ученые отмечают, что работа из дома способствует более активному образу жизни и снижает уровень малоподвижности.
Изменились и пищевые привычки. Несмотря на близость кухни и потенциальное искушение перекусывать чаще, наблюдается переход к более здоровому питанию. Выросло потребление овощей, фруктов, молочных продуктов, больше еды стало готовиться дома.
Руководители нередко выражают беспокойство из-за отсутствия прямого контроля, однако австралийское и другие исследования показывают: производительность при удаленной работе сохраняется, а порой даже возрастает. Правда, она может снижаться, если удаленный режим навязан, как это происходило в период жестких ограничений. Зато когда это добровольный выбор — качество работы не страдает. Конечно, это требует и самодисциплины.
Ситуация в Латвии
По данным Центрального статистического управления, в 2024 году количество работающих удаленно в Латвии в возрасте от 15 до 74 лет увеличилось на 6900 человек, достигнув 87 900, что составляет 11,6% от общего числа работников (в 2023 году — 10,6%). Среди удаленных сотрудников 58,2% составляли женщины и 41,8% — мужчины. Чаще всего удаленно работали в сферах информационных и коммуникационных услуг (50,3% от всех работников отрасли) и в финансовом и страховом секторах (47,6%).