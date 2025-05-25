Зонтики сегодня с собой не берем. Небольшой дождь возможен лишь в отдельных районах

В последний день недели солнце будет чередоваться с облаками, хотя на самом востоке страны солнце может так и не пробиться сквозь облачность. Небольшой дождь возможен лишь в отдельных районах. Ветер по-прежнему будет слабым, а воздух прогреется до +12…+17 градусов, местами, где небо прояснится, температура может быть на градус выше.