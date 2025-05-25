Иллюстративное фото.
В Латвии
25 мая 2025 г., 09:29
Зонтики сегодня с собой не берем. Небольшой дождь возможен лишь в отдельных районах
В воскресенье ожидается облачная погода, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В последний день недели солнце будет чередоваться с облаками, хотя на самом востоке страны солнце может так и не пробиться сквозь облачность. Небольшой дождь возможен лишь в отдельных районах. Ветер по-прежнему будет слабым, а воздух прогреется до +12…+17 градусов, местами, где небо прояснится, температура может быть на градус выше.
В Риге в течение дня можно будет увидеть и облака, и солнце, в целом ожидается сухая погода. При слабом ветре температура воздуха достигнет +16…+18 градусов.
В полдень и после обеда, при солнечной погоде, уровень ультрафиолетового излучения будет средне высоким, поэтому жителям рекомендуется не находиться длительное время под прямыми солнечными лучами.