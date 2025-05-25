А где мой черный пистолет? Латвийцы вооружаются, но так ли необходимо каждому иметь оружие дома?
В Латвии стремительно растет число легально приобретенного оружия. Бывший министр внутренних дел Мария Голубева предупреждает: за этим стоит больше угроз, чем кажется на первый взгляд.
Только в 2022 году, по данным полиции, в Латвию было ввезено около 4500 единиц оружия, из которых уже продано около 3000. Эта цифра отражает четкую тенденцию — все больше граждан решают вооружиться. Однако возникает ключевой вопрос: насколько общество к этому готово и не несет ли такая динамика скрытых угроз?
Экс-министр внутренних дел Мария Голубева в эфире TV24 открыто признала: «Риски, безусловно, есть. Было бы наивно утверждать, что такая тенденция не имеет последствий». По словам Голубевой, важно не впадать в крайности. Участие общества в обороне страны необходимо, но это не должно сводиться к массовому хранению оружия в каждом доме.
«Я не считаю, что каждому нужно иметь оружие дома. Надо смотреть на финскую модель, где акцент делается на действиях в условиях кризиса, гражданской защите и подготовке, а не на повседневном ношении оружия», — объясняет она.
Голубева напоминает о примере Украины, где в первые дни войны оружие раздавали массово. «Это была чрезвычайная мера. Украина не была готова — ни государство, ни общество. Они начали готовиться к войне уже в процессе самой войны. Нам такой сценарий не нужен». Главная угроза — не само по себе наличие оружия, а отсутствие системного подхода к безопасности. В случае кризиса важно не только наличие вооруженных граждан, но и организованная логистика: эвакуация уязвимых, оперативное перемещение резервистов и добровольцев, устойчивость коммуникаций.
«Нужно заранее продумать, как эвакуировать людей с ограниченными возможностями, пожилых, детей. А тех, кто может и хочет защищать страну — как быстро доставить туда, где они нужны. Это важнее, чем раздавать оружие всем подряд», — подчеркивает Голубева.