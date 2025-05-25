А где мой черный пистолет? Латвийцы вооружаются, но так ли необходимо каждому иметь оружие дома?

Голубева напоминает о примере Украины, где в первые дни войны оружие раздавали массово. «Это была чрезвычайная мера. Украина не была готова — ни государство, ни общество. Они начали готовиться к войне уже в процессе самой войны. Нам такой сценарий не нужен». Главная угроза — не само по себе наличие оружия, а отсутствие системного подхода к безопасности. В случае кризиса важно не только наличие вооруженных граждан, но и организованная логистика: эвакуация уязвимых, оперативное перемещение резервистов и добровольцев, устойчивость коммуникаций.