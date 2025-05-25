Убедили пенсионера купить кастрюли за 700 евро: как уличным торговцам, которые орудуют в Латвии, удается манипулировать людьми

С порталом LSM+ связалась Ольга. Ее отец — пенсионер. В свой выходной день поехал заправлять машину. На заправке к нему подошли двое незнакомцев, сказали, что у них произошла беда, попросили помочь и купить кастрюли. За 700 евро. «Пожалуйста, пожалуйста, помогите. У нас такая ситуация — вот мы были тут на какой-то выставке… Мы продавали там посуду, и у нас получилось так, что мы не распродали весь товар. Нам нужно обратно улетать в Грузию. Нас ждут растаможки, нам придется платить кучу денег, а выручки нет. Если не оплатим — у нас все конфискуют. Помогите!» — пересказывает Ольга примерный разговор отца с незнакомцами.