Убедили пенсионера купить кастрюли за 700 евро: как уличным торговцам, которые орудуют в Латвии, удается манипулировать людьми
Обычный поход на заправку обернулся для пенсионера неожиданной встречей с незнакомцами, которые, умело манипулируя ситуацией, убедили его потратить сотни евро на кастрюли сомнительного качества. Он искренне хотел помочь, но позднее осознал, что оказался под влиянием психологических уловок, превративших доброту в финансовую ловушку.
С порталом LSM+ связалась Ольга. Ее отец — пенсионер. В свой выходной день поехал заправлять машину. На заправке к нему подошли двое незнакомцев, сказали, что у них произошла беда, попросили помочь и купить кастрюли. За 700 евро. «Пожалуйста, пожалуйста, помогите. У нас такая ситуация — вот мы были тут на какой-то выставке… Мы продавали там посуду, и у нас получилось так, что мы не распродали весь товар. Нам нужно обратно улетать в Грузию. Нас ждут растаможки, нам придется платить кучу денег, а выручки нет. Если не оплатим — у нас все конфискуют. Помогите!» — пересказывает Ольга примерный разговор отца с незнакомцами.
В какой-то момент папа согласился помочь. Эти люди, мало того, что застали его врасплох, они проследовали с ним до квартиры. И уже возле квартиры предложили купить еще один комплект. Каждый комплект они продавали за 350 евро. Отец Ольги не сразу понял, что произошло. «У меня отец — такой человек, который очень рационально тратит деньги и не тратит на что-то лишнее. И никогда не будет покупать что-то лишнее. А тут...» По словам отца он хотел помочь людям, и не понимает, в какой момент на него начали воздействовать.
Социальный психолог Мартиньш Приедолс объясняет, как это происходит: «Прежде всего, важно отметить, что у мошенников есть так называемое "окно уязвимости" у их жертв — это определенный момент, когда человек становится невнимательным, теряет бдительность и становится открытым для различных манипуляций. (…) В данном конкретном случае одним из таких выраженных факторов было то, что человек был один. И его застали врасплох — кто-то просто подошел и начал разговор. И вот этот момент неожиданности может сыграть на руку мошенникам. Следующее, что делают мошенники — создают чувство схожести и доверия, когда человек видит в собеседнике кого-то похожего на себя.
Это могут быть разные элементы: один язык, возраст, схожее прошлое. Например, их история, мы же понимаем, как тяжело терять деньги».
Отец Ольги писать заявление в полицию не стал. Честно признался — ему стыдно. В полиции отмечают – называть это мошенничеством не совсем правильно. Для этого нужно доказать поддельный товар. Этот случай скорее – торговля без соответствующего разрешения. То есть административное нарушение. За него может быть применен денежный штраф. Если нарушителей поймают.