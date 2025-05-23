Где в Латвии в субботу нужно ожидать затяжных дождей

На западе Земгале и большей части территории Курземе осадков не ожидается, а в центральных регионах Курземе возможны отдельные дождевые облака. Температура ночью составит +6...+10 градусов, в Курземе - +3...+6 градусов. Днем в восточных регионах будет преобладать слабый и умеренный северный ветер, на остальной территории страны - ветер переменного направления. Максимальная температура воздуха составит +9...+14 градусов, в Курземе - до +17 градусов.