Медики скорой получат право на самооборону: Сейм утвердил важные поправки

Как отмечают авторы поправок, хотя у сотрудников СНМП имеется кнопка SOS и камеры в автомобиле скорой помощи, на вызовах в квартирах или таких местах, как лестничные клетки и безлюдные районы, они часто совершенно беззащитны перед агрессивными пациентами или их родственниками, а также людьми под воздействием различных опьяняющих веществ. Газовые баллончики они смогут использовать в случаях, когда существует прямая и непосредственная угроза жизни или здоровью, в условиях крайней необходимости и для самообороны.