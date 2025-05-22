Медики скорой получат право на самооборону: Сейм утвердил важные поправки
Сейм сегодня утвердил в окончательном чтении поправки, которые предусматривают право работников Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) использовать газовые баллончики.
Согласно поправкам, сотрудники скорой помощи смогут также использовать индивидуальные нательные камеры во время вызовов, если существует угроза жизни или здоровью. Записи будут использоваться в качестве доказательств при расследовании правонарушений.
Как отмечают авторы поправок, хотя у сотрудников СНМП имеется кнопка SOS и камеры в автомобиле скорой помощи, на вызовах в квартирах или таких местах, как лестничные клетки и безлюдные районы, они часто совершенно беззащитны перед агрессивными пациентами или их родственниками, а также людьми под воздействием различных опьяняющих веществ. Газовые баллончики они смогут использовать в случаях, когда существует прямая и непосредственная угроза жизни или здоровью, в условиях крайней необходимости и для самообороны.
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что эти поправки - ответственность государства перед людьми, которые каждый день спасают жизни, не зная, что их ждет. Принятие этих поправок было важней задачей для Минздрава, добавил министр.
По данным СНМП, в 2022 году было совершено десять нападений на медиков скорой помощи, а в 2023 году - 20.
Минздрав уже закупил для бригад скорой помощи 200 нательных камер и 810 газовых баллончиков на общую сумму 301 616 евро. В будущем из бюджета Минздрава также будут выделяться средства на эти цели.