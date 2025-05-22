"Язык для нас не главное": как в Латвии работают бригады хосписной помощи на дому

Помощь оказывается и на русском языке. «Конечно, нашей бригаде было бы удобнее общаться на государственном языке, но язык для нас не главное. Главное, на чем мы фокусируемся, — это помощь конкретному человеку. У нас в команде есть люди, которые говорят на нескольких языках, и мы в любом случае стараемся обеспечить доступный и понятный уход». Никаких очередей на получение услуги мобильного хосписа нет. «Финансированием мы пока обеспечены, услуга имеет спрос, и я надеюсь, что так будет и дальше», — говорит Зосуле.