"Язык для нас не главное": как в Латвии работают бригады хосписной помощи на дому
За последние полтора года хосписная помощь в Латвии претерпела революционные изменения. О том, как появилась и развивается система мобильных хосписных бригад на дому, в интервью рассказала соосновательница и член правления благотворительной организации Hospiss.lv Илзе Зосуле.
С тех пор, как в Латвии появились мобильные бригады хосписной помощи на дому, в этой сфере произошли кардинальные перемены, сообщает LSM+. Бригада хосписа на дому — это мультидисциплинарная команда, в которую входит медик, социальный работник и сиделка. При необходимости помощь также могут оказывать капелланы и психологи. Эта услуга полностью оплачивается государством. Пациентом такой услуги является больной, получивший специальное заключение консилиума, чья предполагаемая продолжительность жизни составляет до 6 месяцев. Это самый тяжелый период жизни, сопряженный с болезнями и страданиями, облегчить которые и призваны такие бригады.
После того, как больной получил заключение консилиума, бригада мобильного хосписа должна к нему выехать уже в течение ближайших 24 часов. После первого знакомства с пациентом она оценивает ситуацию и составляет план по оказанию помощи. «Иногда помощь — прежде всего психологическая — требуется не только пациенту, но и его близким, которые часто находятся в состоянии эмоционального выгорания. Причем мы не требуем документов о близком родстве, ведь иногда заботы о больном берет на себя не самый близкий родственник», — говорит Зосуле.
Помощь оказывается и на русском языке. «Конечно, нашей бригаде было бы удобнее общаться на государственном языке, но язык для нас не главное. Главное, на чем мы фокусируемся, — это помощь конкретному человеку. У нас в команде есть люди, которые говорят на нескольких языках, и мы в любом случае стараемся обеспечить доступный и понятный уход». Никаких очередей на получение услуги мобильного хосписа нет. «Финансированием мы пока обеспечены, услуга имеет спрос, и я надеюсь, что так будет и дальше», — говорит Зосуле.