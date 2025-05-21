Мнение: болезненный вопрос квот загоняет в отчаяние пациентов и медучреждения
"Квоты закончились, бесплатный визит к врачу недоступен, на обследование придется ждать несколько месяцев", — эту фразу, к сожалению, пациенты слышат слишком часто, когда пытаются дозвониться в медучреждение. Люди недовольны, болезни запускаются, ведь платные визиты по карману не каждому. Свое мнение по поводу существующей системы квот на здравоохранение высказала Кинтия Барлоти, руководитель SIA Jelgavas klīnika.
Несовершенная система квот в здравоохранении существенно затрудняет и работу самих учреждений. Причем в этом году планирование потока пациентов стало еще более проблематичным, говорит Кинтия Барлоти.
Все были бы в выигрыше
В этом году квоты распределяются по месяцам, и об этих изменениях государство, то есть Национальная служба здравоохранения (NVD), нас даже не предупредило — просто поставило перед фактом. Раньше государство раз в полгода оценивало фактически оказанные услуги и потом рассчитывалось с учреждениями. Сейчас перерасход фиксируется ежемесячно. Это серьезно мешает работе, потому что невозможно гибко реагировать на колебания числа пациентов, которые особенно зависят от летнего сезона и отпусков врачей.
К сожалению, бюджет на здравоохранение ограничен, и обеспечить бесплатную медпомощь для всех невозможно. В текущих условиях медучреждения вынуждены расширять спектр платных услуг, чтобы вообще сохранить доступность помощи и обеспечить врачам полноценную занятость.
Считаю, что медучреждениям нужно сразу выдавать квоты на весь год — как предусмотрено в договоре, чтобы они могли сами гибко планировать прием пациентов. Сейчас же, например, за «перерасход» в январе государство не платит. В итоге пациенты вынуждены платить из собственного кармана, а клиники — влезать в долги.
Так, летом прошлого года Jelgavas klīnika превысила лимиты на сумму около 360 тысяч евро, поскольку оказала больше помощи, чем было предусмотрено договором. Во второй половине года мы сумели выровнять перерасход и завершили год без долгов, но пострадали, как всегда, пациенты.
Если бы годовые квоты выделялись заранее, выиграло бы и государство — оно имело бы гарантию, что больше ничего сверх этой суммы платить не придется.
Вакансии открыты
Годовое планирование позволило бы проще организовать графики работы медперсонала. Сейчас же, при помесячном распределении квот, мы не можем гарантировать специалистам стабильную нагрузку и доход в течение всего года. И без того региональным медучреждениям сложно найти сотрудников — специалисты охотнее идут туда, где могут быть уверены в достаточном заработке.
Если врач заболеет или уходит, например, в декрет, найти ему замену по конкретной специальности бывает невозможно, и тогда квоты остаются неосвоенными. Раньше их можно было перераспределить между другими направлениями, теперь это запрещено. В результате клиника несет убытки, а пациенты еще дольше ждут своей очереди на бесплатные услуги.