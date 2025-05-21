Мнение: болезненный вопрос квот загоняет в отчаяние пациентов и медучреждения

В этом году квоты распределяются по месяцам, и об этих изменениях государство, то есть Национальная служба здравоохранения (NVD), нас даже не предупредило — просто поставило перед фактом. Раньше государство раз в полгода оценивало фактически оказанные услуги и потом рассчитывалось с учреждениями. Сейчас перерасход фиксируется ежемесячно. Это серьезно мешает работе, потому что невозможно гибко реагировать на колебания числа пациентов, которые особенно зависят от летнего сезона и отпусков врачей.