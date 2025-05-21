ВИДЕО: латвийский водитель чудом избежал серьезной аварии на объездной дороге Паланги
Вчера, 20 мая, латвийский водитель чудом избежал серьезной лобовой аварии в Литве, на объездной дороге Паланги A13.
Об этом сообщает портал Sadursme.lv на своей странице в Facebook. На участке дороги, где в каждом направлении по одной полосе, водитель разминулся с грузовиком, ехавшим навстречу. Однако следовавший за фурой легковой автомобиль решил пойти на опасный обгон — и едва не произошло лобовое столкновение с машиной латвийца.
По словам очевидцев, от трагедии спасли только быстрая реакция водителя и буквально несколько десятков сантиметров.
В комментариях пользователи соцсетей осуждают такой маневр. Пользователь по имени Юрис пишет: «Когда за такие действия начнут наказывать как за попытку убийства — тогда, возможно, кое-кто начнет думать». А Игорь добавляет: «Реальное доказательство того, что не все зависит от тебя. До трагедии оставались сотые доли секунды».