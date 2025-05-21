ВИДЕО: латвийский водитель чудом избежал серьезной аварии на объездной дороге Паланги

Об этом сообщает портал Sadursme.lv на своей странице в Facebook. На участке дороги, где в каждом направлении по одной полосе, водитель разминулся с грузовиком, ехавшим навстречу. Однако следовавший за фурой легковой автомобиль решил пойти на опасный обгон — и едва не произошло лобовое столкновение с машиной латвийца.