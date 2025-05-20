Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:04
В среду в Латвии ожидается еще один теплый день
В среду в Латвии облака будут лишь изредка закрывать солнце, и существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Ночью будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +1...+6 градусов, на побережье до +8 градусов. Днем будет преобладать легкий ветерок, в Курземе - умеренный южный. Температура воздуха достигнет +14...+19 градусов.
В Риге ожидается легкая облачность, без осадков. Будет дуть легкий северо-западный ветер, во второй половине дня переходящий в южный. Температура воздуха ночью опустится до +7 градусов, днем потеплеет до +18...+19 градусов.