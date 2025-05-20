Ограничения из-за Covid-19 изменили мозг подростков, показало исследование
Ограничения, введенные во время пандемии, имели неожиданные финансовые и культурные последствия, но они также повлияли на мозг подростков. Согласно исследованию, проведенному учеными Вашингтонского университета в Сиэтле, во время длительных ограничений мозг подростков преждевременно постарел.
Под старением понимается то, что кора головного мозга — внешний слой мозговой ткани — начинает быстро истончаться. В норме она утончается с возрастом, но обычно этот процесс происходит не так стремительно. Такое сокращение толщины коры могло быть вызвано хроническим стрессом и тревогой, которые подростки испытывали в период ограничений. Это увеличивает риск нейропсихиатрических и поведенческих расстройств, таких как тревожность и депрессия.
Ученые наблюдали за мозгами 160 подростков, которым на момент начала исследования в 2018 году было от 9 до 17 лет. В 2021 году исследователи сравнили визуальные снимки мозга с теми, что были сделаны за три года до пандемии, и увидели изменения. У большинства подростков наблюдалось преждевременное истончение коры. Быстрее всего оно происходило у девочек — это было заметно во всех отделах мозга. У мальчиков же изменения были зафиксированы только в зрительной коре. В среднем мозг девочек постарел на 4,2 года, а у мальчиков — на 1,4 года.
Исследователи предполагают, что для развития мозга девочек социальное взаимодействие и межличностные отношения имеют более важное значение, и в условиях ограничений это развитие было затруднено.