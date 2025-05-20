Ограничения из-за Covid-19 изменили мозг подростков, показало исследование

Ученые наблюдали за мозгами 160 подростков, которым на момент начала исследования в 2018 году было от 9 до 17 лет. В 2021 году исследователи сравнили визуальные снимки мозга с теми, что были сделаны за три года до пандемии, и увидели изменения. У большинства подростков наблюдалось преждевременное истончение коры. Быстрее всего оно происходило у девочек — это было заметно во всех отделах мозга. У мальчиков же изменения были зафиксированы только в зрительной коре. В среднем мозг девочек постарел на 4,2 года, а у мальчиков — на 1,4 года.