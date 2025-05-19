Возвращаются 90-е? Латвийцев предупреждают - на дорогах Польши орудуют вооруженные грабители

Райвис также скептически относится к «украинской части» истории: «Польский полицейский мог и сам это выдумать, но сама проблема реальна. Я лично в позапрошлом году испытал это на себе — на трассах надо быть осторожными», — делится он. Дина отмечает, что «ездит в Польшу несколько раз в год и ни разу с подобным не сталкивалась», а Иева добавляет, что «только что провела несколько ночей на польских заправках — все было в порядке».