Возвращаются 90-е? Латвийцев предупреждают - на дорогах Польши орудуют вооруженные грабители
Администратор группы единомышленников "Путешествовать без границ" Ивар Цирулис призывает граждан быть осторожными при поездках в Польшу. На прошлой неделе на его друзей, которые задремали в своей машине недалеко от шоссе, напали вооруженные бандиты: разбили окно автомобиля и попытались ограбить.
«Будьте осторожны, проезжая через Польшу или путешествуя туда! Возвращаются традиции 90-х — разбойники на больших дорогах! 15 мая на моих друзей, которые спали в машине на стоянке под фонарями, напали вооруженные грабители, разбили стекло и попытались украсть сумку с ноутбуком. В ходе сопротивления сумку удалось отстоять, но не без травм», — рассказывает мужчина.
По его словам, в полиции были оформлены все документы, и из слов полицейских друзья поняли, что на польских шоссе якобы орудуют украинские банды. «Еще несколько недель назад у одного гражданина Латвии под угрозой пистолета отняли все деньги. Будьте осторожны, поделитесь этой публикацией, чтобы наши соотечественники, путешествующие по Европе, были бдительны и планировали маршрут через Польшу исключительно днем», — пишет Ивар на Facebook.
Запись вызвала противоречивые отклики среди пользователей. Так, Мартиньш считает, что «история звучит как выдумка»: «Во-первых, в Польше достаточно полицейских, которые патрулируют трассы и следят за ситуацией. Во-вторых, странно, что полиция якобы обвиняет украинские банды. В-третьих, нужно быть в особом душевном настроении, чтобы при наличии польских гостиниц решиться спать в машине на стоянке. Это мое, возможно, субъективное мнение», — пишет он.
Райвис также скептически относится к «украинской части» истории: «Польский полицейский мог и сам это выдумать, но сама проблема реальна. Я лично в позапрошлом году испытал это на себе — на трассах надо быть осторожными», — делится он. Дина отмечает, что «ездит в Польшу несколько раз в год и ни разу с подобным не сталкивалась», а Иева добавляет, что «только что провела несколько ночей на польских заправках — все было в порядке».
Ивар уточняет, что нападение произошло по дороге из Варшавы в сторону Лодзя, и Анита подтверждает, что в этом районе у нее тоже был подобный случай.
«Это в 10–15 минутах от заправки в Лодзе, рядом с которой находится фастфуд. В прошлом году на нас там тоже напали трое в масках, с тех пор мы это место объезжаем», — рассказывает она.
Тем временем Ивар иронично отвечает скептикам и обещает, что как только его друзья вернутся в Латвию, он опубликует с ними видеоинтервью.