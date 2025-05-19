Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 12:21
Пьяный гражданин Латвии пытался проехать погранпункт с Эстонией, протаранив шлагбаум
В воскресенье пограничники Эстонии задержали на погранпункте Лухамаа гражданина Латвии, который пытался проехать через погранпункт, протаранив шлагбаум.
Гражданин Латвии прибыл на погранпункт на трехколесном транспортном средстве и пытался проехать его без остановки. Своим транспортным средством мужчина повредил шлагбаум. Пограничники установили у мужчины опьянение и прежде всего доставили его в Выруский дом полиции протрезвляться.