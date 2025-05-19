"Зла не хватает! Подъехал, открыл двери, закрыл и уехал". Водитель Rīgas satiksme оставил женщину в инвалидной коляске на остановке
Передвижение для людей в инвалидных колясках и так связано с массой трудностей — не всегда есть подходящие тротуары или доступ в общественные здания. Но с особенно неприятной ситуацией недавно столкнулась президент Латвийского паралимпийского комитета Дайга Дадзите: водитель рижского общественного транспорта не выдвинул платформу, чтобы она могла попасть в автобус. Он просто закрыл двери и уехал, оставив женщину на остановке.
«Зла не хзватает. Чем чаще пользуюсь общественным транспортом, тем больше замечаю, что Rīgas satiksme не делает как следует. Стояла на остановке — конечной, на улице Абренес. Подъехал 50-й автобус, остановился, открыл двери, водитель остался сидеть за рулем, закрыл двери и уехал. Я так и осталась на остановке. У этого старого автобуса №75652 нет выдвижной платформы — она откидывается вручную. Но водитель не вышел из автобуса и не открыл ее», — написала Дадзите в соцсети Facebook.
На маршруте №63 другой водитель также допустил ошибку — неправильно наклонил автобус, в результате чего женщина испытала стресс: «На 63-м маршруте тоже был старый автобус с ручной платформой. Там водитель ее раскрыл, но не наклонил автобус. Я все же заехала и выехала, но испугалась, когда передние колеса моего электрического кресла (вес около 180 кг) поднялись в воздух. Неприятное ощущение».
«8 мая в 12:29 к остановке подъехал автобус №13 (№76789). У него должна была быть выдвижная платформа — отверстие было, а самой платформы не было. Тогда, правда, попался очень доброжелательный водитель, который даже предложил как-то затащить меня с электрическим креслом в автобус. Это было мило, но, конечно, невозможно», - рассказывает женщина.
Как поясняет Дадзите порталу Jauns.lv, она пользуется общественным транспортом с весны до осени. «К сожалению, зимой в инвалидной коляске транспортом пользоваться невозможно», — признает она. По ее словам, из-за снега зачастую невозможно даже добраться до остановок, не говоря уже о самих остановках — они не расчищены. Это делает передвижение практически невозможным.
Дадзите вспоминает, что 3–4 года назад ситуация была значительно лучше — водителей обучали: «Тогда они умели и выдвигать платформы, и наклонять автобус вбок, чтобы платформа была на одном уровне с тротуаром». Но недавний опыт показывает другую картину — теперь часть водителей либо не умеет пользоваться платформами, либо даже не знает, как они работают: «Не все знают, где находится кнопка, как вообще выдвигается платформа, и что делать в таких случаях».
«Думаю, Rīgas satiksme стоит провести дополнительное обучение водителей. Чтобы, увидев человека в инвалидной коляске, они знали, что делать. Раньше у компании была такая программа, а сейчас это, похоже, запущено...»
По наблюдениям Дадзите, с доступностью общественного транспорта сталкиваются и другие пассажиры — например, пожилые люди с костылями или ходунками: «Автобусы высокие, часто останавливаются далеко от края тротуара — людям с нарушениями движения почти невозможно в них попасть». «Та бабушка с ходунком и сумкой с рынка просто не может зайти в автобус», — говорит она, призывая водителей быть внимательнее. «Да, иногда кто-то помогает, но может быть, все-таки можно просто выдвинуть платформу». По ее мнению, причина нечуткости — это часто просто нехватка знаний, а дополнительное обучение могло бы решить проблему.
Отвечая на вопрос об общении с Rīgas satiksme, Дадзите признает, что раньше пыталась сообщать о проблемах по электронной почте, но безрезультатно. «Обычно никаких ответов я не получала», — говорит она. Теперь она пришла к выводу, что писать в соцсетях, например, на Facebook — гораздо эффективнее. «Особенно если отметить компанию», — добавляет она. За инцидент, когда водитель просто уехал, Дадзите получила извинения от Rīgas satiksme и обещание проинформировать конкретного сотрудника.
«Такая ситуация, безусловно, недопустима. Мы зафиксировали информацию и передадим ответственным коллегам для проверки. Очень извиняемся за случившееся», — говорится в комментарии Rīgas satiksme.