"Зла не хватает! Подъехал, открыл двери, закрыл и уехал". Водитель Rīgas satiksme оставил женщину в инвалидной коляске на остановке

По наблюдениям Дадзите, с доступностью общественного транспорта сталкиваются и другие пассажиры — например, пожилые люди с костылями или ходунками: «Автобусы высокие, часто останавливаются далеко от края тротуара — людям с нарушениями движения почти невозможно в них попасть». «Та бабушка с ходунком и сумкой с рынка просто не может зайти в автобус», — говорит она, призывая водителей быть внимательнее. «Да, иногда кто-то помогает, но может быть, все-таки можно просто выдвинуть платформу». По ее мнению, причина нечуткости — это часто просто нехватка знаний, а дополнительное обучение могло бы решить проблему.