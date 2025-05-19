В Латвии
Сегодня 09:14
В понедельник больше всего дождей ожидается в Латгале
Утром в понедельник дожди пройдут еще во многих регионах Латвии, а днем осадки сохранятся преимущественно только в Латгале и Селии, местами сильные.
По прогнозам синоптиков, начиная с северо-запада страны небо начнет проясняться, будет дуть слабый и умеренный северный ветер. Температура воздуха повысится до +15…+19 градусов, на юге Латгале и местами на побережье - до +9...+14 градусов.
В Риге выглянет солнце. Температура воздуха в столице составит +12…+16 градусов.